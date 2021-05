LIVE – Trento-Brindisi 83-73, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di venerdì 7 maggio 2021) Dolomiti Energia Trentino ed Happy Casa Brindisi si sfidano nel recupero del 29° turno di Serie A1 2020/2021. La squadra di coach Molin deve vincere per provare ad entrare ai playoff. Quella di coach Vitucci, invece, arriva dalla sconfitta contro Sassari e alla BLM Group Arena vuole certificare il secondo posto in classifica allontanando la Virtus Bologna. Venerdì 7 maggio alle ore 20:30 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. COME VEDERE LA PARTITA RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Trento-Brindisi 83-73 FINE MATCH 83-73 39? La tripla di Browne potrebbe aver sancito la parola fine! 79-71. 38? Schiacciata di Willis per il 75-69, torna a -6 la squadra pugliese che ora può crederci. Mancano due minuti. 36? Tripla di Browne, 72-62! ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) Dolomiti Energia Trentino ed Happy Casasi sfidano nel recupero del 29° turno diA1. La squadra di coach Molin deve vincere per provare ad entrare ai playoff. Quella di coach Vitucci, invece, arriva dalla sconfitta contro Sassari e alla BLM Group Arena vuole certificare il secondo posto in classifica allontanando la Virtus Bologna. Venerdì 7 maggio alle ore 20:30 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. COME VEDERE LA PARTITA RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA83-73 FINE MATCH 83-73 39? La tripla di Browne potrebbe aver sancito la parola fine! 79-71. 38? Schiacciata di Willis per il 75-69, torna a -6 la squadra pugliese che ora può crederci. Mancano due minuti. 36? Tripla di Browne, 72-62! ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Trento-Brindisi 54-56 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Trento-Brindisi #54-56 #Serie - zazoomblog : LIVE – Trento-Brindisi 35-32 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Trento-Brindisi #35-32 #Serie - zazoomblog : LIVE – Trento-Brindisi 12-15 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Trento-Brindisi #12-15 #Serie - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della provincia di #Trento #Coronavirus #COVID19 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della provincia di #Trento #Coronavirus #COVID19 -