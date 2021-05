LIVE Taekwondo, Qualificazioni Olimpiadi in DIRETTA: tre vittorie dividono Simone Alessio dai Giochi! Iniziati gli ottavi! (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.32 A breve anche il match tra l’atleta della squadra dei rifugiati Dina Pouryounes e la georgiana Vera Kapanadze. 08.30 Si affronteranno ora la bulgara Nikolet Kostova e l’ucraina Iryna Romoldanova: chi vince affronterà ai quarti la la tedesca Ela Aydin. 08.28 L’israeliana Abishag Semberg vince per 18-6, mentre la tedesca Ela Aydin si impone per 18-5. 08.22 Per la stessa categoria di peso si affrontano la tedesca Ela Aydin e la danese Shantelle Mendoza. 08.18 Nei -49 kg femminili si affrontano l’austriaca Christ Schoenegger e l’israeliana Abishag Semberg: chi vince nei quarti affronterà la testa di serie numero 1, la russa Eliza Ryadninskaya, che usufruisce di un bye agli ottavi ed è dunque già a due incontri da Tokyo. 08.16 I tabelloni sono ora allineati tutti agli ottavi. Tutti gli atleti sono a tre ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.32 A breve anche il match tra l’atleta della squadra dei rifugiati Dina Pouryounes e la georgiana Vera Kapanadze. 08.30 Si affronteranno ora la bulgara Nikolet Kostova e l’ucraina Iryna Romoldanova: chi vince affronterà ai quarti la la tedesca Ela Aydin. 08.28 L’israeliana Abishag Semberg vince per 18-6, mentre la tedesca Ela Aydin si impone per 18-5. 08.22 Per la stessa categoria di peso si affrontano la tedesca Ela Aydin e la danese Shantelle Mendoza. 08.18 Nei -49 kg femminili si affrontano l’austriaca Christ Schoenegger e l’israeliana Abishag Semberg: chi vince nei quarti affronterà la testa di serie numero 1, la russa Eliza Ryadninskaya, che usufruisce di un bye agli ottavi ed è dunque già a due incontri da Tokyo. 08.16 I tabelloni sono ora allineati tutti agli ottavi. Tutti gli atleti sono a tre ...

