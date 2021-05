LIVE Taekwondo, Qualificazioni Olimpiadi in DIRETTA: SIMONE ALESSIO QUALIFICATO PER TOKYO 2021! (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.23: L’ucraina Tetereviatnykova batte 9-3 la ungherese Furedi e vince la categoria -67 kg donne 19.12: Tra poco la finale della categoria -67 kg femminile: l’ucraina Tetereviatnykova affronta l’ungherese Furedi 19.05: Il francese Ravet batte 38-14 il bulgaro Ladzhev e chiude al terzo posto 18.52: ora la finale per il terzo posto nella categoria -58 kg uomini tra il francese Ravet e il bulgaro Ladzhev 18.49: Tutto facile per la rumena Musteata che vince 11-0 sulla tedesca Aydin e porta alla Romania l’oro in questo torneo 18.41: Di fronte nella finale della categoria -49 kg femminile la rumena Musteata e la tedesca Aydin 18.40: Ora in totale relax seguiamo le finali del torneo di Taekwondo che ha QUALIFICATO i primi otto atleti per TOKYO 2021. Si affronteranno ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.23: L’ucraina Tetereviatnykova batte 9-3 la ungherese Furedi e vince la categoria -67 kg donne 19.12: Tra poco la finale della categoria -67 kg femminile: l’ucraina Tetereviatnykova affronta l’ungherese Furedi 19.05: Il francese Ravet batte 38-14 il bulgaro Ladzhev e chiude al terzo posto 18.52: ora la finale per il terzo posto nella categoria -58 kg uomini tra il francese Ravet e il bulgaro Ladzhev 18.49: Tutto facile per la rumena Musteata che vince 11-0 sulla tedesca Aydin e porta alla Romania l’oro in questo torneo 18.41: Di fronte nella finale della categoria -49 kg femminile la rumena Musteata e la tedesca Aydin 18.40: Ora in totale relax seguiamo le finali del torneo diche hai primi otto atleti per2021. Si affronteranno ...

