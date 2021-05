LIVE Taekwondo, Qualificazioni Olimpiadi in DIRETTA: grande attesa per Simone Alessio! Iniziati gli ottavi! (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.47: In pedana ora il georgiano Gavrilchenko contro il moldavo Dimitrov 9.46: Il finlandese Saarinen vince nettamente la sfida con il rappresentante della squadra dei rifugiati Naghibzadeh e si qualifica ai quarti della categoria -57 kg 9.38: Dopo una sfida infinita il danese Hyttel supera 16-15 al golden score il serbo Stanic e si qualifica per i quarti. In pedana tra poco il francese Ravet contro l’israeliano Pashcovskky 9.34: Il bulgaro Ladzhev vince 17-5 la sfida con l’olandese Belkadi. In pedana il finlandese Saarinen e il rappresentante della squadra dei rifugiati Naghibzadeh 9.20: Lo svedese Olsen vince nettamente la sfida con l’albanese Gjana e si qualifica per i quarti. In pedana l’olandese Belkadi e il bulgaro Ladzhev 9.12: Il portoghese Braganca si qualifica per i quarti della categoria -57 kg ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.47: In pedana ora il georgiano Gavrilchenko contro il moldavo Dimitrov 9.46: Il finlandese Saarinen vince nettamente la sfida con il rappresentante della squadra dei rifugiati Naghibzadeh e si qualifica ai quarti della categoria -57 kg 9.38: Dopo una sfida infinita il danese Hyttel supera 16-15 al golden score il serbo Stanic e si qualifica per i quarti. In pedana tra poco il francese Ravet contro l’israeliano Pashcovskky 9.34: Il bulgaro Ladzhev vince 17-5 la sfida con l’olandese Belkadi. In pedana il finlandese Saarinen e il rappresentante della squadra dei rifugiati Naghibzadeh 9.20: Lo svedese Olsen vince nettamente la sfida con l’albanese Gjana e si qualifica per i quarti. In pedana l’olandese Belkadi e il bulgaro Ladzhev 9.12: Il portoghese Braganca si qualifica per i quarti della categoria -57 kg ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Taekwondo Qualificazioni Olimpiadi in DIRETTA: parte la rincorsa a Tokyo di Simone Alessio - #Taekwondo… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Simone Alessio cerca il pass per i Giochi: servono tre vittorie per andare alle Olimpiadi! -