LIVE – Nadal-Zverev 2-1, Masters 1000 Madrid 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 7 maggio 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale della disputa tra Rafael Nadal e Alexander Zverev, valida per i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid 2021. Il maiorchino ha domato l’impeto del giovanissimo Carlos Alcaraz e di Alexei Popyrin, giustiziere di Jannik Sinner; il tedesco, invece, ha superato Kei Nishikori e Daniel Evans con autorevolezza. Prova tutt’altro che semplice per lo spagnolo, universalmente considerato ‘re’ sul rosso, considerando le condizioni di gioco a Madrid e le caratteristiche di Zverev. Sportface.it offrirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, non prima delle ore 15.00 di venerdì 7 maggio. COME SEGUI IL MATCH IN TV Segui il LIVE su Sportface.it IL TABELLONE IL ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) Ile latestuale della disputa tra Rafaele Alexander, valida per i quarti di finale deldi. Il maiorchino ha domato l’impeto del giovanissimo Carlos Alcaraz e di Alexei Popyrin, giustiziere di Jannik Sinner; il tedesco, invece, ha superato Kei Nishikori e Daniel Evans con autorevolezza. Prova tutt’altro che semplice per lo spagnolo, universalmente considerato ‘re’ sul rosso, considerando le condizioni di gioco ae le caratteristiche di. Sportface.it offrirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, non prima delle ore 15.00 di venerdì 7 maggio. COME SEGUI IL MATCH IN TV Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE IL ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Nadal-Popyrin 5-3 Masters 1000 Madrid 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Nadal-Popyrin #Masters #Madrid #2021: - infoitsport : LIVE Nadal-Alcaraz, Masters1000 Madrid in DIRETTA: tra poco la sfida generazionale - infoitsport : LIVE Nadal-Alcaraz 6-1 6-2, Masters1000 Madrid in DIRETTA: lezione di Rafa al giovane talento - zazoomblog : LIVE Sinner-Popyrin 6-7 2-6 Masters1000 Madrid in DIRETTA: l’azzurro è nervoso e falloso. L’australiano rimonta e s… - zazoomblog : LIVE Nadal-Alcaraz 6-1 4-1 Masters1000 Madrid in DIRETTA: squillo del giovane talento risposta di Rafa - #Nadal-Al… -