LIVE Lotta, Qualificazioni Olimpiadi in DIRETTA: Dalma Caneva, serve l’impresa della vita per coronare il sogno (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e gli italiani in gara oggi – I tabelloni degli italiani – Cronaca del pass olimpico di Abraham Conyedo Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gara del Preolimpico di Lotta su base mondiale, in corso di svolgimento a Sofia fino a domenica 9 maggio. Dopo un day-1 riservato allo stile libero maschile, in cui l’Italia ha conquistato il pass a cinque cerchi nei 97 kg con Abraham Conyedo, quest’oggi è il turno delle categorie femminili. Il Bel Paese schiera due atlete con l’obiettivo di portare a Tokyo almeno una ragazza, ma si profila un’impresa molto ardua. Grande attesa nei 68 kg per Dalma Caneva, argento continentale nel 2020 e prima testa di serie del ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma e gli italiani in gara oggi – I tabelloni degli italiani – Cronaca del pass olimpico di Abraham Conyedo Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allaseconda giornata di gara del Preolimpico disu base mondiale, in corso di svolgimento a Sofia fino a domenica 9 maggio. Dopo un day-1 riservato allo stile libero maschile, in cui l’Italia ha conquistato il pass a cinque cerchi nei 97 kg con Abraham Conyedo, quest’oggi è il turno delle categorie femminili. Il Bel Paese schiera due atlete con l’obiettivo di portare a Tokyo almeno una ragazza, ma si profila un’impresa molto ardua. Grande attesa nei 68 kg per, argento continentale nel 2020 e prima testa di serie del ...

