LIVE – Bollettino oggi | venerdì 7 maggio | contagi aggiornati di ogni regione DIRETTA

(Di venerdì 7 maggio 2021) Vi presentiamo ile lascritta deiin Italia nella giornata di. Secondo gli ultimi dati del monitoraggio, sono ben quindici le regioni/province autonome in zona gialla, cinque in zona arancione e la sola Valle d’Aosta in zona rossa. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata di, considerando inoltre vari approfondimenti per quanto concerne all’emergenza coronavirus. Segui ilsu Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LADATI NAZIONALI DI IERI: 11.807 nuovi, 258 morti, 15.867 guariti, 189.396 tamponi molecolari, 2.308 in terapia intensiva Di seguito c’è l’andamento delle regioni, ...

Advertising

SkyTG24 : #Vaccini, anche ieri più di 500mila somministrazioni - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni delle #Marche #Coronavirus #COVID?19 - benjamn_boliche : RT @SkyTG24: #Vaccini, anche ieri più di 500mila somministrazioni - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: #Vaccini, anche ieri più di 500mila somministrazioni - SilviaGiomi : RT @SkyTG24: #Vaccini, anche ieri più di 500mila somministrazioni -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Bollettino

Sportface.it

Le somministrazioni di vaccino anti Covid hanno di nuovo superato quota mezzo milione: il dato (per ora provvisorio) della struttura commissariale per l'emergenza sanitaria è di oltre 501 mila, ma il ...... CONCERTI - Dal 26 aprile riaprono al pubblico in zona gialla cinema, teatri, sale concerto,... 6 maggio, secondo i dati delle regioni inseriti neldella... Read More Eventi A Monica ...L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Come di consueto, il Ministero della Salute ha condiviso ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, le notizie di oggi. Vaccini: ieri superate le 500 mila dosi somministrate. LIVE ...