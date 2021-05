LIVE Berrettini-Garin 5-7 6-3, Masters1000 Madrid in DIRETTA: blackout Garin e sorpasso dell’azzurro! Si vola al terzo set (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Smarrito Garin adesso: gran diritto diagonale dell’azzurro. 30-15 Spinge l’azzurro in risposta: ottimo diritto profondo e Garin lento in uscita dal servizio. 30-0 Servizio e diritto del cileno. 15-0 Buona prima di Garin. INIZIO terzo SET 22.10 Matteo Berrettini vince il secondo set per 6 giochi a 3 al termine di un parziale molto equilibrato e ricco di alti e bassi. Dopo il break subito nel terzo gioco e molto sconforto, l’italiano ha cambiato ritmo e inanellato 5 game di fila strappando due volte il servizio di Garin che ha subito un blackout impronosticabile. FINE SECONDO SET 6-3 ACE ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Smarritoadesso: gran diritto diagonale dell’azzurro. 30-15 Spinge l’azzurro in risposta: ottimo diritto profondo elento in uscita dal servizio. 30-0 Servizio e diritto del cileno. 15-0 Buona prima di. INIZIOSET 22.10 Matteovince il secondo set per 6 giochi a 3 al termine di un parziale molto equilibrato e ricco di alti e bassi. Dopo il break subito nelgioco e molto sconforto, l’italiano ha cambiato ritmo e inanellato 5 game di fila strappando due volte il servizio diche ha subito unimpronosticabile. FINE SECONDO SET 6-3 ACE ...

