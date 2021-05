LIVE – Berrettini-Garin 5-7 6-3 4-0, Masters 1000 Madrid 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 7 maggio 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale della sfida tra Matteo Berrettini e Cristian Garin, valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid 2021. Dopo aver sconfitto Federico Delbonis, l’azzurro dovrà vedersela con il fautore dell’eliminazione di Daniil Medvedev, tra i favoriti per il successo finale. Berrettini tenterà di contrastare il tennis tatticamente efficace dell’avversario cileno, in condizioni di gioco affini alle caratteristiche di Garin. Sportface.it proporrà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante la serata di venerdì 7 maggio. COME SEGUI IL MATCH IN TV Segui il LIVE su Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) Ile latestuale della sfida tra Matteoe Cristian, valevole per i quarti di finale deldi. Dopo aver sconfitto Federico Delbonis, l’azzurro dovrà vedersela con il fautore dell’eliminazione di Daniil Medvedev, tra i favoriti per il successo finale.tenterà di contrastare il tennis tatticamente efficace dell’avversario cileno, in condizioni di gioco affini alle caratteristiche di. Sportface.it proporrà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante la serata di venerdì 7 maggio. COME SEGUI IL MATCH IN TV Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA ...

Advertising

infoitsport : Berrettini Garin al Madrid Open, il risultato in diretta LIVE - zazoomblog : LIVE Berrettini-Garin 5-7 1-2 Masters1000 Madrid in DIRETTA: l’azzurro perde ancora il servizio - #Berrettini-Gari… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Garin 5-7 6-3 Masters1000 Madrid in DIRETTA: blackout Garin e sorpasso dell’azzurro! Si vola al ter… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Garin 5-7 2-3 Masters1000 Madrid in DIRETTA: l’azzurro deve rientrare in partita - #Berrettini-Gar… - taneuhbeureum71 : Cristian Garin VS Matteo BerrettiniLIVE STREAM Berrettini M.vs Garin C. Live HD TV: ?? -