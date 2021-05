Livatino | De Raho | modello per magistrati per rigore funzione

(Di venerdì 7 maggio 2021) "Andrò ad Agrigento innanzitutto perchérappresenta un simbolo, un magistratoal quale tutti i, soprattutto in un momento come questo, dovrebbero fare riferimento". Lo ha ...

, ha aggiunto De Raho, è un "simbolo perché esprime il rigore nell'esercizio della funzione ma al tempo stesso l'umiltà e la comprensione che sono momenti fondamentali nell'esercizio della ..."