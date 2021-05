Liga | la Real Sociedad batte 2-0 l’Elche e vede l’Europa League

(Di venerdì 7 maggio 2021) La2-0nel match della 35^ giornata dispagnola e consolida il quinto posto in classifica, che potrebbe valere per la squadra basca l’accesso diretto alla prossima Europa. Per la squadra della provincia di Alicante, invece, arriva un ko che complica i piani di salvezza:resta penultimo a quota 30 punti e potrebbersi allontanare a 4 lunghezze la distanza dalla quartultima. LA PARTITA – Laringrazia soprattutto Raul Guti, che si fa cacciare dopo 11 minuti per un intervento killer ai danni di un avversario (GUARDA IL VIDEO). Nonostante la superiorità numerica, la squadra di casa fatica e sblocca il punteggio soltanto al 72? con Elustondo e chiude i conti ...

Advertising

sportface2016 : #Liga, la #RealSociedad supera l'#Elche e vede l'#EuropaLeague - Deligtsubs : RT @TonyMellace7: Belligerents: Real Madrid UEFA Barcelona FIFA Juventus EPL El Chirin… - sportli26181512 : Real Sociedad-Elche 2-0: Preziosa vittoria per il Real Sociedad. La squadra di Imanol Alguacil ha sconfitto sul pro… - sportface2016 : #Liga, intervento killer di #Guti in #RealSociedadElche: rosso diretto dopo 11 minuti! Guarda il VIDEO - sportli26181512 : Liga, Real Sociedad-Elche LIVE 0-0: Si apre oggi la 35a giornata di Liga con l'anticipo tra Real Sociedad...… -

Ultime Notizie dalla rete : Liga Real

SAN SEBASTIAN (SPAGNA) - Nell'anticipo della 35ª giornata dilaSociead batte 2 - 0 l'Elche grazie alle reti di Elustondo al 72' e di Oyarzabal al 92'. La squadra di Alguacil sale a 56 punti, mentre l'Elche resta penultimo a quota ...Entrata choc inSociedad - Elche , match della 35giornata dispagnola. Raul Guti si è preso un cartellino rosso diretto per essere andato con il piede a martello sulla gamba di un avversario. Fortunatamente ...Mentre DAZN rinnova il contratto con la Liga per un altro triennio, si attende il responso del ricorso di SKY per i pacchetti 1 e 3 di Serie A ...Trionfa la Real Sociedad nella partita valido per l’anticipo della 35a giornata della Liga contro l’Elche. La sfida termina sul punteggio di 2-0. Ad iscriversi al tabellino so ...