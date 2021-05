Libia, il video dell'abbordaggio al peschereccio italiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Il video del 3 maggio, diffuso da Radio Azimut, mostra il tentato sequestro del peschereccio "Michele Giacalone" da parte di alcuni militari libici. L'abbordaggio si è concluso con l'intervento della fregata Alpino della Marina militare che ha riportato i pescatori mazaresi in salvo. L'imbarcazione fa parte della stessa marineria dell'Artemide e dell'Aliseo, il peschereccio bersaglio dell'attacco di poche ore fa, in cui è rimasto ferito uno dei comandanti. Leggi su ilfoglio (Di venerdì 7 maggio 2021) Ildel 3 maggio, diffuso da Radio Azimut, mostra il tentato sequestro del"Michele Giacalone" da parte di alcuni militari libici. L'si è concluso con l'interventoa fregata Alpinoa Marina militare che ha riportato i pescatori mazaresi in salvo. L'imbarcazione fa partea stessa marineria'Artemide e'Aliseo, ilbersaglio'attacco di poche ore fa, in cui è rimasto ferito uno dei comandanti.

