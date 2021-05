Libia | comandante Aliseo telefona al figlio | ' sto bene'

(Di venerdì 7 maggio 2021) "Sto, non preoccuparti". Unata di pochi minuti per rassicurare ile confermare che presto sarà a Mazara del Vallo con tutto il suo equipaggio. È arrivata a tarda notte la ...

A bordo i sette uomini d'equipaggio, compreso il: cinque sono italiani, due tunisini. Il motopesca era uscito venti giorni fa per una lunga battuta di pesca del gambero rosso. La zona dove ...Le condizioni delGiacalone, ferito lievemente anche alla testa da alcune schegge del vetro della cabina e medicato a bordo dai militari italiani, non destano preoccupazioni.È in navigazione verso Mazara del Vallo il peschereccio «Aliseo» , con sette uomini d’equipaggio, il cui comandante Giuseppe Giacalone è rimasto ferito ...A Mazara torna la paura. Gli spari ai pescherecci, al largo della Libia, hanno fatto ripiombare un'intera comunità nei cento giorni dell'ultimo sequestro. " È davvero una brutta situazione", dice Marc ...