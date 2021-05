Levissima Natura, arrivano tre gusti per assaggiarla a freddo (Di venerdì 7 maggio 2021) La nuova linea di Levissima nasce dall’incontro della purezza dell’acqua minerale con ingredienti 100% Naturali infusi a freddo, per rigenerarsi con il gusto delle erbe, fiori e frutti di Montagna MILANO – Levissima arricchisce la sua gamma con Levissima Natura infusa a freddo, una bevanda analcolica realizzata con acqua minerale Levissima e selezionati ingredienti di montagna 100% Naturali, infusi a freddo. Una linea innovativa dalle caratteristiche appropriate, studiate per andare incontro alle richieste di un mercato sempre più attento ed esigente. La purezza dell’acqua minerale Levissima incontra ingredienti Naturali di montagna (fiori, frutta e foglie di tè) infusi a ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 7 maggio 2021) La nuova linea dinasce dall’incontro della purezza dell’acqua minerale con ingredienti 100%li infusi a, per rigenerarsi con il gusto delle erbe, fiori e frutti di Montagna MILANO –arricchisce la sua gamma coninfusa a, una bevanda analcolica realizzata con acqua mineralee selezionati ingredienti di montagna 100%li, infusi a. Una linea innovativa dalle caratteristiche appropriate, studiate per andare incontro alle richieste di un mercato sempre più attento ed esigente. La purezza dell’acqua mineraleincontra ingredientili di montagna (fiori, frutta e foglie di tè) infusi a ...

Advertising

Lopinionista : Levissima Natura, arrivano tre gusti per assaggiarla a freddo - VendingNewsD : Arriva Levissima Natura per rigenerarsi con il gusto di erbe, fiori e frutti di Montagna - VendingPeople : Arriva Levissima Natura per rigenerarsi con il gusto di erbe, fiori e frutti di Montagna - VendingTV : Arriva Levissima Natura per rigenerarsi con il gusto di erbe, fiori e frutti di Montagna - VendingTV : Arriva Levissima Natura per rigenerarsi con il gusto di erbe, fiori e frutti di Montagna - -