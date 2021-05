L’Eredità 7 maggio 2021 | il nuovo campione Massimiliano perde alla Ghigliottina

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 7 maggio 2021) Cambiano i campioni ma purtroppo ladecontinua a mietere “vittime”. Anche quest’oggi ilda Ferrara) arriva a giocare lama non indovina la parola misteriosa, per un montepremi importante da oltre 50.000 euro. Le cinque parole “indizio” proposte durante lasono state quest’oggi: ValorePiacereTuttaIntentiRara. Queste cinque parole hanno portatoa scrivere nel proprio cartoncino Bellezza, sebbene sia lui stesso a dire che non abbia avuto alcuna illuminazione al momento di scegliere la parola. Ed effettivamente sarebbe stata necessaria una illuminazione (o una discreta conoscenza letteraria, con la citazione pirandelliana odierna). La parola ...