Lens-Lille, gol pazzesco di Burak Yilmaz: tiro da lontanissimo all'angolino (VIDEO) (Di venerdì 7 maggio 2021) E' un gol pazzesco quello di Burak Yilmaz in Lens-Lille. Doppietta per l'attaccante turco che dopo aver segnato lo 0-1 su rigore, sul finire del primo tempo raddoppia calciando praticamente da casa sua e centrando l'angolino alto. Potrebbe essere un gol, oltre che meraviglioso, anche pesantissimo sul fronte titolo di Ligue 1: vale la vittoria e la vetta consolidata della classifica. In alto il VIDEO. SportFace.

AleAuz86 : Il Lille è 2a0 contro il Lens che è in 10 uomini a fine primo tempo. Dopo restano 180 minuti, e se funziona come in… - ivangallo80 : RT @ZZiliani: A quasi 36 anni un monumentale #BurakYilmaz sta portando al titolo, davanti nientemeno che al #PSG, il #Lille. Questo è il se… - sportface2016 : #LensLille, gol pazzesco di Burak #Yilmaz: il video - ZZiliani : A quasi 36 anni un monumentale #BurakYilmaz sta portando al titolo, davanti nientemeno che al #PSG, il #Lille. Ques… - InterVictims : Nella prima sera senza calcio serio da due mesi a questa parte, sto guardando Lens-Lille. Per favore, aiutatemi. -