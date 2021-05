Legambiente Campania, primo forum regionale sull’agroecologia circolare: Investire sul Green new deal (Di venerdì 7 maggio 2021) Legambiente Campania, primo forum regionale sull’agroecologia circolare: Investire sul Green nnew dealUn nuovo modello di agricoltura che sposi appieno la sostenibilità ecologica; un’agricoltura che possa finalmente diventare non solo l’asse portante dell’economia made in Campania, ma un settore strategico anche dal punto di vista ambientale a cominciare dalle sfide imposte dalla crisi climatica. È la sfida che Legambiente Campania ha lanciato oggi con il primo forum regionale sull’agroecologia circolare, dove ha chiamato a raccolta le esperienze più avanzate della nostra nostra ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 maggio 2021)sulnnewUn nuovo modello di agricoltura che sposi appieno la sostenibilità ecologica; un’agricoltura che possa finalmente diventare non solo l’asse portante dell’economia made in, ma un settore strategico anche dal punto di vista ambientale a cominciare dalle sfide imposte dalla crisi climatica. È la sfida cheha lanciato oggi con il, dove ha chiamato a raccolta le esperienze più avanzate della nostra nostra ...

