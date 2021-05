Leeds United – Tottenham Hotspur 8 maggio 2021 ore 12:30 (Di venerdì 7 maggio 2021) La coppia del Leeds United Kalvin Phillips e Raphinha sarà valutata mentre cercano di riprendersi dai rispettivi problemi al ginocchio e alla coscia. Ecco cosa aspettarci dall’incontro di Premier League Leeds United – Tottenham Hotspur. Leeds United – Tottenham Hotspur: a che punto sono le due squadre? Il capitano Liam Cooper torna da una squalifica di tre partite, ma l’ala Helder Costa è stata esclusa per il resto della stagione. L’allenatore ad interim del Tottenham Ryan Mason dovrebbe di nuovo essere senza Ben Davies a causa di un infortunio al polpaccio.A parte questo, ha a sua disposizione una squadra in perfetta forma. Il Leeds ha guadagnato solo un punto nelle ultime sei ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 7 maggio 2021) La coppia delKalvin Phillips e Raphinha sarà valutata mentre cercano di riprendersi dai rispettivi problemi al ginocchio e alla coscia. Ecco cosa aspettarci dall’incontro di Premier League: a che punto sono le due squadre? Il capitano Liam Cooper torna da una squalifica di tre partite, ma l’ala Helder Costa è stata esclusa per il resto della stagione. L’allenatore ad interim delRyan Mason dovrebbe di nuovo essere senza Ben Davies a causa di un infortunio al polpaccio.A parte questo, ha a sua disposizione una squadra in perfetta forma. Ilha guadagnato solo un punto nelle ultime sei ...

