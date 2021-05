Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Bologna (Di venerdì 7 maggio 2021) Alla Dacia Arena alle 15.00 in campo Udinese e Bologna. Partita tra due squadra abbastanza tranquille, a 39 punti, non ancora ufficialmente salve ma molto vicine all’obiettivo. In casa Udinese Musso rientra dalla squalifica e si riprende la porta. Non cambia l’assetto offensivo dei bianconeri, con Pereyra alle spalle dell’unica punta Okaka che parte ancora titolare. A centrocampo, grazie anche al gol alla Juve, Molina si è guadagnato la conferma a spese di Zeegelaar. In casa Bologna torna Schouten in mediana, in gruppo Dijks e Sansone che potrebbero anche giocare dal 1’, soprattutto il terzino. In avanti conferma per Palacio, Skov Olsen favorito su Orsolini a destra. Se Soriano arretra in mediana, Vignato dal 1’ come trequartista. Queste le probabili ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 7 maggio 2021) Alla Dacia Arena alle 15.00 in campo. Partita tra due squadra abbastanza tranquille, a 39 punti, non ancora ufficialmente salve ma molto vicine all’obiettivo. In casaMusso rientra dalla squalifica e si riprende la porta. Non cambia l’assetto offensivo dei bianconeri, con Pereyra alle spalle dell’unica punta Okaka che parte ancora titolare. A centrocampo, grazie anche al gol alla Juve, Molina si è guadagnato la conferma a spese di Zeegelaar. In casatorna Schouten in mediana, in gruppo Dijks e Sansone che potrebbero anche giocare dal 1’, soprattutto il terzino. In avanti conferma per Palacio, Skov Olsen favorito su Orsolini a destra. Se Soriano arretra in mediana, Vignato dal 1’ come trequartista. Queste le...

