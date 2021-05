Le ultimissime sulle probabili formazioni di Spezia-Napoli (Di venerdì 7 maggio 2021) La 35a giornata di Serie A scatta domani alle 15.00 al Picco con Spezia-Napoli e alla Dacia Arena con Udinese-Bologna. Parlando di Spezia-Napoli, in palio punti pesanti per la zona salvezza e la Champions League. In casa Spezia la squalifica di Nzola apre il ballottaggio tra Piccoli e Galabinov come centravanti, col primo favorito sul bulgaro. Probabile che Italiano affidi la regia a Ricci, con Agudelo leggermente favorito su Verde in attacco. Solito ballottaggio tra Marchizza e Bastoni per il ruolo di esterno sinistro, col primo favorito. In casa Napoli, Gattuso tira un sospiro di sollievo per Osimhen, che sta bene e giocherà al centro dell’attacco. Alle sue spalle Politano, Zielinski e Insigne. Difesa obbligata con Rrahmani e Manolas: sono out Koulibaly e Maksimovic, con quest’ultimo ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 7 maggio 2021) La 35a giornata di Serie A scatta domani alle 15.00 al Picco cone alla Dacia Arena con Udinese-Bologna. Parlando di, in palio punti pesanti per la zona salvezza e la Champions League. In casala squalifica di Nzola apre il ballottaggio tra Piccoli e Galabinov come centravanti, col primo favorito sul bulgaro. Probabile che Italiano affidi la regia a Ricci, con Agudelo leggermente favorito su Verde in attacco. Solito ballottaggio tra Marchizza e Bastoni per il ruolo di esterno sinistro, col primo favorito. In casa, Gattuso tira un sospiro di sollievo per Osimhen, che sta bene e giocherà al centro dell’attacco. Alle sue spalle Politano, Zielinski e Insigne. Difesa obbligata con Rrahmani e Manolas: sono out Koulibaly e Maksimovic, con quest’ultimo ...

Advertising

AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #ImportoAssegnoPensione Le ultimissime news sulle pensioni del 2022 non fanno ben sperare,… - AdiraiIt : RT @AdiraiIt: #Economia #NewsPensioni #ImportoAssegnoPensione Le ultimissime news sulle pensioni del 2022 non fanno ben sperare,… https://t… - AdiraiIt : RT @AdiraiIt: #Economia #NewsPensioni #ImportoAssegnoPensione Le ultimissime news sulle pensioni del 2022 non fanno ben sperare,… https://t… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #ImportoAssegnoPensione Le ultimissime news sulle pensioni del 2022 non fanno ben sperare,… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #ImportoAssegnoPensione Le ultimissime news sulle pensioni del 2022 non fanno ben sperare,… -

Ultime Notizie dalla rete : ultimissime sulle Tornano le Giornate Fai di Primavera Inoltre, sempre il Gruppo di Castiglione delle Stiviere, organizza per domenica 16 maggio, alle ore10.00, una Passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee sulle colline moreniche , riservata agli ...

Uil sui morti e la sicurezza sul lavoro La pandemia ne ha colpiti a centinaia, ma la quotidianità lavorativa uccide continuamente, come spiega Soncini: 'troppo spesso si soprassiede sulle regole di sicurezza, ai lavoratori si chiede di ...

Le ultimissime sulle probabili formazioni di Spezia-Napoli alfredopedulla.com Biancaneve e il bacio non consensuale dato dal principe azzurro: la polemica su Disneyland E se Biancaneve quel bacio non lo avesse gradito? La polemica sul bacio non consensuale, secondo due giornaliste del SfGate online, che Biancaneve riceve dal Principe azzurro sta ancora ...

Il pressing della Regione Piemonte per la “cassa” alla Cerutti CASALE MONFERRATO. Cassa integrazione per i lavoratori della Cerutti e indizione dei tavoli interministeriali per controllare la situazione. È la richiesta avanzata ieri alla III Commissione del Consi ...

Inoltre, sempre il Gruppo di Castiglione delle Stiviere, organizza per domenica 16 maggio, alle ore10.00, una Passeggiata alla scoperta delle erbe spontaneecolline moreniche , riservata agli ...La pandemia ne ha colpiti a centinaia, ma la quotidianità lavorativa uccide continuamente, come spiega Soncini: 'troppo spesso si soprassiederegole di sicurezza, ai lavoratori si chiede di ...E se Biancaneve quel bacio non lo avesse gradito? La polemica sul bacio non consensuale, secondo due giornaliste del SfGate online, che Biancaneve riceve dal Principe azzurro sta ancora ...CASALE MONFERRATO. Cassa integrazione per i lavoratori della Cerutti e indizione dei tavoli interministeriali per controllare la situazione. È la richiesta avanzata ieri alla III Commissione del Consi ...