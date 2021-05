Le 500 Lire che valgono una fortuna: ecco quali sono (Di venerdì 7 maggio 2021) Molti di noi ricordano la cara e amata moneta da 500 Lire, rotonda, bimetallica e in corso prima dell’entrata in vigore della valuta unica europea, l’euro. Quella monetina ci è stata utile tante volte al supermercato, dal giornalaio, per comprare un regalino a un bambino o un biglietto del bus. Non tutti sanno che la 500 Lire che ricordiamo, la monetina a due colori, fu adottata solo nel 1982. Prima di quella data, le 500 Lire erano di carta o in argento. Quelle di carta sembravano di gran valore mentre le ultime ora citate erano in argento 835, di vari coni e hanno preso valore a causa di un evento speciale. Scopriamo in maniera più approfondita . Le 500 Lire Caravelle Le prime 500 Lire che furono coniate in Italia erano le 500 Lire Caravelle. Il loro nome è dovuto all’incisione sul ... Leggi su puglia24news (Di venerdì 7 maggio 2021) Molti di noi ricordano la cara e amata moneta da 500, rotonda, bimetallica e in corso prima dell’entrata in vigore della valuta unica europea, l’euro. Quella monetina ci è stata utile tante volte al supermercato, dal giornalaio, per comprare un regalino a un bambino o un biglietto del bus. Non tutti sanno che la 500che ricordiamo, la monetina a due colori, fu adottata solo nel 1982. Prima di quella data, le 500erano di carta o in argento. Quelle di carta sembravano di gran valore mentre le ultime ora citate erano in argento 835, di vari coni e hanno preso valore a causa di un evento speciale. Scopriamo in maniera più approfondita . Le 500Caravelle Le prime 500che furono coniate in Italia erano le 500Caravelle. Il loro nome è dovuto all’incisione sul ...

