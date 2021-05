Lazio, caso tamponi: pubblicate motivazioni sentenza, ricorso entro un mese (Di venerdì 7 maggio 2021) Dodici mesi a Claudio Lotito perché non aveva fatto una delega scritta ai medici per le questioni legate al Covid. La Figc ha pubblicato le motivazioni della sentenza della Corte Federale d’Appello, che ha inasprito le sanzioni al presidente della Lazio per il caso tamponi rispetto al primo grado. “Il datore di lavoro è il primo garante della salute dei lavoratori, né il fatto di aver delegato allo staff medico la vigilanza su uno specifico aspetto (ovviamente quello sanitario) della gestione della squadra solleva il presidente dalle sue concorrenti responsabilità“, si legge nel testo. Inoltre sono due le condotte omissive del patron biancoceleste: “La mancata segnaLazione dei casi di positività e il mancato isolamento dei positivi“, conclude il comunicato. Ora la ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) Dodici mesi a Claudio Lotito perché non aveva fatto una delega scritta ai medici per le questioni legate al Covid. La Figc ha pubblicato ledelladella Corte Federale d’Appello, che ha inasprito le sanzioni al presidente dellaper ilrispetto al primo grado. “Il datore di lavoro è il primo garante della salute dei lavoratori, né il fatto di aver delegato allo staff medico la vigilanza su uno specifico aspetto (ovviamente quello sanitario) della gestione della squadra solleva il presidente dalle sue concorrenti responsabilità“, si legge nel testo. Inoltre sono due le condotte omissive del patron biancoceleste: “La mancata segnane dei casi di positività e il mancato isolamento dei positivi“, conclude il comunicato. Ora la ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Caso Cucchi, carabinieri condannati in Appello a 13 anni per il pestaggio #Cucchi - Rinaldi_euro : Emergenza India, scoppia il caso dei falsi tamponi per arrivare in Italia | 'Con 30 dollari si prende l'aereo anche… - SkySport : ULTIM'ORA LAZIO CASO TAMPONI, LOTITO INIBITO PER 12 MESI Confermata inibizione di 12 mesi per i due medici… - Mafara72 : RT @MediasetTgcom24: Caso Cucchi, carabinieri condannati in Appello a 13 anni per il pestaggio #Cucchi - Fabio777_ : RT @perchetendenza: 'Lotito': Perché in caso di promozione in A della Salernitana il presidente della Lazio e della squadra granata dovrebb… -