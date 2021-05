Lavoro | ' mercato ingiusto e segnato da diseguaglianze' | Draghi punta su Sure e Pnrr

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 maggio 2021) Porto, 7 mag. (Adnkronos) (dall'inviata Ileana Sciarra) -di genere, territoriali e generazionali, undelprofondamenteche tradisce il "sogno europeo di garantire che nessuno venga lasciato indietro". Mariolo dice forte e chiaro, intervenendo al Social summit di Porto, la sua 'prima' in Europa in presenza. Il presidente del Consiglio ricorda come, "già prima della pandemia, le nostre società e i nostri mercati del" fossero incredibilmente "frammentati". Ma ora il dramma del Covid "ha accentuato drammaticamente le disuguaglianze in Italia e in Europa". L'immagine plastica arriva dai numeri che l'ex numero uno della Bce snocciola: "Nell'Ue, un giovane su sette non è occupato, né frequenta un corso di istruzione o di formazione. In ...