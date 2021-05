Lavoro: Draghi, 'mercato a doppio binario ingiusto, Italia cerca di uscirne con Pnrr' (2) (Di venerdì 7 maggio 2021) (Adnkronos) - "4,6 miliardi di euro sono destinati - ricorda dunque il presidente del Consiglio - ad accrescere il numero di asili nido e di scuole materne, alleviando il carico delle madri lavoratrici. Sono previste anche misure di lotta alla povertà infantile. L'Italia sostiene il progetto di proposta della Commissione europea di Garanzia europea per l'infanzia, nonché i principi contenuti nell'agenda relativi all'assistenza di lungo termine e alle pari opportunità di genere. Oltre 14 miliardi di euro sono previsti per le infrastrutture di trasporto al Sud, per aumentare la produttività e l'accesso al mercato per imprese e lavoratori". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) (Adnkronos) - "4,6 miliardi di euro sono destinati - ricorda dunque il presidente del Consiglio - ad accrescere il numero di asili nido e di scuole materne, alleviando il carico delle madri lavoratrici. Sono previste anche misure di lotta alla povertà infantile. L'sostiene il progetto di proposta della Commissione europea di Garanzia europea per l'infanzia, nonché i principi contenuti nell'agenda relativi all'assistenza di lungo termine e alle pari opportunità di genere. Oltre 14 miliardi di euro sono previsti per le infrastrutture di trasporto al Sud, per aumentare la produttività e l'accesso alper imprese e lavoratori".

Advertising

VittorioSgarbi : Il segretario del Pd Enrico Letta su Twitter: 'Ho portato al Presidente Draghi le nostre idee su un Decreto per la… - meb : Il turismo può finalmente ripartire: da metà maggio #GreenPass per i viaggiatori e stop alla quarantena per chi arr… - TgLa7 : #Recovery, #Gentiloni: soddisfatto, ottimo lavoro governo #Draghi 'Costretto ad accelerare dopo cambio maggioranza' - Agenzia_Ansa : Draghi al Social Summit di Oporto: 'Con il Recovery verranno investiti 6 miliardi di euro per riformare le politich… - repubblica : Vertice Ue, Draghi: 'Mercato del lavoro ingiusto, penalizza donne e giovani'. E Von der Leyen cita il Gattopardo -