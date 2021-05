Lavoro | Dombrovskis | UE agisca su competenze | equità e sostenibilità

(Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – “Le trasformazioni delle nostre economie avranno successo solo se saranno socialmente accettabili, bisognerà mettere enfasi sul ridurre le disuguaglianze di redditi e proteggere e aggiustare il nostro mercato, adattandolo alla realtà”. Lo ha detto il Vicepresidente della Commissione europea, Valdisintervenendo al Porto Social Summit sottolineando che “quando saremo fuori dalla crisi dovremo muoversi gradualmente dalle misure che proteggono i posti diverso politiche attive, per accompagnare le transizioni green e digitale”. Con l’appropriata diplomazia, il Vicepresidente della Commissione europea ha sollecitato i Governi a passare “gradualmente” con la ripresa economica dalla difesa dei posti diesistenti a politiche delattive per accompagnare le transizioni verde e ...

Che significa cambiare posto di, piuttosto che difendere quello che c'è. Ma appunto, lo ha fatto usando toni "morbidi".ha sottolineato che in questi anni l'UE ha lanciato 75 ...: passare da tutela postia politiche attive Il vicepresidente della Commissione europea, Valdisè intervenuto per sollecitare i governi a passare "gradualmente" con la ...(Teleborsa) – “Le trasformazioni delle nostre economie avranno successo solo se saranno socialmente accettabili, bisognerà mettere enfasi sul ridurre le disuguaglianze di redditi e ...L'Ue "non sta sospendendo l'accordo sugli investimenti con la Cina, non lo sta congelando". È, quindi, "importante chiarire che i ...