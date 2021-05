Laura Boldrini e il tumore: 'L'ho scoperto per caso: un'amica mi ha salvata' (Di venerdì 7 maggio 2021) 'Devo ringraziare una mia amica che ha insistito perché mi facessi una risonanza magnetica, io pensavo fosse un problema al nervo sciatico': Invece era 'un tumore al femore, un sarcoma raro. Mi hanno ... Leggi su leggo (Di venerdì 7 maggio 2021) 'Devo ringraziare una miache ha insistito perché mi facessi una risonanza magnetica, io pensavo fosse un problema al nervo sciatico': Invece era 'unal femore, un sarcoma raro. Mi hanno ...

Advertising

PiazzapulitaLA7 : Da tutti noi, auguri di pronta guarigione a Laura Boldrini, collegata stasera con #Piazzapulita dalla struttura dov… - La7tv : #piazzapulita Laura Boldrini sulla sospensione dei brevetti sui vaccini: “In tempo di pandemia la salute deve avere… - La7tv : #piazzapulita Laura Boldrini racconta la sua malattia: “Sto meglio, ma il percorso sarà lungo. È stata come un’onda… - StefaniaVentu16 : RT @cesarebrogi1: Laura Boldrini racconta il tumore in tv: 'Scoperto per caso, un'onda anomala che mi ha travolto' - rosatoeu : Laura Boldrini racconta il tumore in tv: 'Scoperto per caso, un'onda anomala che mi ha travolto'. Per la prima volt… -