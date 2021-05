L' asse Berlino-Pechino contro la propaganda di Biden sui vaccini

(Di venerdì 7 maggio 2021) “Per ogni problema complesso, c’è sempre una soluzione semplice. Che è sbagliata”. Questa frase dello scrittore irlandese George Bernard Shaw potrebbe diventare il manifesto della complessità della pandemia/sindemia di Covid-19, evento globale dalle infinite ripercussioni. Nell’ambito della geopolitica, il virus SARS-CoV-2 continua ad approfondire faglie, alleanze e indecisioni, come sta avvenendo ancora una volta con l’apertura di Washington alla sospensione temporanea dei brevetti suianti-Covid: una mossacui si è rinsaldato l’, unito nel considerare l’annuncio americano come un esercizio dio poco più. Tedeschi e cinesi non sono i soli a osteggiare la virata liberal-progressista del presidente Usa. Anche la Svizzera - casa base ...

