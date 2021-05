L'analisi dei dati di Brusaferro: "Scende a 41 anni l'età media dei nuovi positivi. Cala a 76 anni quella dei deceduti" (Di venerdì 7 maggio 2021) Il presidente dell'Istituto di Sanità: "L'Rt è in leggera risalita, ma l'epidemia non sta ripartendo. Nei prossimi mesi possiamo ipotizzare di togliere le mascherine all'aperto" Con un numero sempre crescente di vaccinati cambierà anche la valutazione del rischio Leggi su repubblica (Di venerdì 7 maggio 2021) Il presidente dell'Istituto di Sanità: "L'Rt è in leggera risalita, ma l'epidemia non sta ripartendo. Nei prossimi mesi possiamo ipotizzare di togliere le mascherine all'aperto" Con un numero sempre crescente di vaccinati cambierà anche la valutazione del rischio

Advertising

StefaniaCaldana : RT @IBMItalia: Il 18.05 partecipa a #DAFItaly! Un evento sulla centralità del dato per scoprire come ottenere i maggiori benefici dall'AI.… - alde68 : @Deputatipd @SianiPaolo @pdnetwork Prima li rinchiudiamo in casa facendoli impazzire poi li mettiamo in analisi a s… - ilsitodifirenze : Coronavirus: in Toscana 715 nuovi positivi. Trend in calo che fa sperare per il futuro Il calo dei casi sommato all… - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? 'Cominciamo a vedere ora gli effetti di un calo anche rispetto alla mortalità ma la curva è ancora in fase iniziale'. Lo ha… - ItalObserver : @NardoneVadim @Salinge06174892 @muntzer_thomas @giulianol I dati sulla base dei quali i vaccini hanno ottenuto una… -