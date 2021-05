“La voce roca mi venne…”: Gianna Nannini si racconta a Carlo Conti, storia di una voce iconica (Di venerdì 7 maggio 2021) Nella puntata di ‘Top 10’ di Venerdì 7 maggio, Carlo Conti avrà come ospite Gianna Nannini. Mentre si scopriranno gli usi e costumi della società italiane attraverso varie classifiche, la cantante italiana tesserà una narrazione strettamente personale. Svelerà le sue canzoni preferite, il suo film del cuore e ripercorrerà i più importanti momenti della sua carriera e della sua vita privata. LEGGI ANCHE => “Una disavventura che ti cambia profondamente”: Carlo Conti e l’esperienza covid La genesi della sua voce iconica Se è una delle cantanti più apprezzate della scena italiana è sicuramente grazie alla sua voce unica e peculiare. Quella voce così ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 7 maggio 2021) Nella puntata di ‘Top 10’ di Venerdì 7 maggio,avrà come ospite. Mentre si scopriranno gli usi e costumi della società italiane attraverso varie classifiche, la cantante italiana tesserà una narrazione strettamente personale. Svelerà le sue canzoni preferite, il suo film del cuore e ripercorrerà i più importanti momenti della sua carriera e della sua vita privata. LEGGI ANCHE => “Una disavventura che ti cambia profondamente”:e l’esperienza covid La genesi della suaSe è una delle cantanti più apprezzate della scena italiana è sicuramente grazie alla suaunica e peculiare. Quellacosì ...

