La Voce del Padrone: nove curiosità sul capolavoro di Franco Battiato

Il 21 settembre di quest'anno si celebra il quarantennale de La Voce del Padrone, il disco di Franco Battiato. Parliamo di un album realmente epocale. In Italia fu il primo a superare il milione di copie vendute. Va da sé che Universal Music Italia, in concomitanza con il 76esimo compleanno dell'artista (23 marzo), non si sia lasciata scappare l'opportunità di anticiparne le celebrazioni. Nell'ordine sono state pubblicate una serie di chicche da lasciare senza fiato: a) un remix dell'album in versione deluxe vinile colorato più CD, a tiratura limitata di 1981 copie; b) il vinile colorato del remix (tiratura limitata di 500 copie); c) la ristampa della versione originale rimasterizzata a partire dai nastri originali (tiratura limitata di 500 copie); d) la ristampa del 45 giri estratto dall'album, con Bandiera bianca

