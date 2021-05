La vera riforma della Giustizia? I giudici facciano prima gli avvocati… (Di venerdì 7 maggio 2021) Mi pare, a fronte di tanto scrivere e disquisire, che in realtà non si discuta mai in maniera esplicita del punto dolente: della necessità di avere un magistrato giudicante che sia effettivamente terzo ed imparziale, della necessità di sapere che si è indagati da un magistrato dell’accusa che sia distaccato e non influenzato Ill.mo Sig. Direttore, seguo, da quando ho iniziato ad esercitare la professione forense, le ormai annose discussioni sulla riforma della Giustizia e, a tal riguardo, ritengo maturi i tempi per spendere qualche parola, alla luce di quelli che sono gli eventi quotidiani, confidando proprio in quella Giustizia finalizzata alla corretta valutazione delle responsabilità penali, senza pregiudizi di sorta, essendo sfegatatamente garantista. Mi pare, a fronte di ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 maggio 2021) Mi pare, a fronte di tanto scrivere e disquisire, che in realtà non si discuta mai in maniera esplicita del punto dolente:necessità di avere un magistrato giudicante che sia effettivamente terzo ed imparziale,necessità di sapere che si è indagati da un magistrato dell’accusa che sia distaccato e non influenzato Ill.mo Sig. Direttore, seguo, da quando ho iniziato ad esercitare la professione forense, le ormai annose discussioni sullae, a tal riguardo, ritengo maturi i tempi per spendere qualche parola, alla luce di quelli che sono gli eventi quotidiani, confidando proprio in quellafinalizzata alla corretta valutazione delle responsabilità penali, senza pregiudizi di sorta, essendo sfegatatamente garantista. Mi pare, a fronte di ...

