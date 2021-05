La tuta jet in stile Iron Man potrebbe essere la prossima dotazione militare standard (Di venerdì 7 maggio 2021) Vestirsi da Iron Man e volteggiare per aria con una divisa caratterizzata da cinque turbine a gas che sprigionano una potenza da 1050 cavalli è diventato realtà. Il progetto della startup londinese Gravity Industries – scelto tra le migliori invenzioni del 2018 della rivista Time – è ancora un prototipo ma la sua rapida evoluzione potrebbe aprire spiragli interessanti per il futuro. Al momento, la prima tuta jet al mondo è nelle mani della marina britannica che sta testando le applicazioni militari sul campo, con risultati davvero spettacolari. In un video pubblicato su YouTube si vede un gruppo di militari che simula un approccio ad una nave nemica in mare aperto, senza riuscire a fermarla. Ecco che allora entra in gioco il jetpack: un militare indossa la tuta, si alza in volo, atterra dolcemente sul ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 7 maggio 2021) Vestirsi daMan e volteggiare per aria con una divisa caratterizzata da cinque turbine a gas che sprigionano una potenza da 1050 cavalli è diventato realtà. Il progetto della startup londinese Gravity Industries – scelto tra le migliori invenzioni del 2018 della rivista Time – è ancora un prototipo ma la sua rapida evoluzioneaprire spiragli interessanti per il futuro. Al momento, la primajet al mondo è nelle mani della marina britannica che sta testando le applicazioni militari sul campo, con risultati davvero spettacolari. In un video pubblicato su YouTube si vede un gruppo di militari che simula un approccio ad una nave nemica in mare aperto, senza riuscire a fermarla. Ecco che allora entra in gioco il jetpack: unindossa la, si alza in volo, atterra dolcemente sul ...

