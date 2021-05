La Turchia finisce nella “lista rossa” dell’Inghilterra: a rischio la finale di Champions a Istanbul (Di venerdì 7 maggio 2021) Pessime notizie in vista della finale di Champions League 2020/2021, che vedrà Manchester City e Chelsea sfidarsi a Istanbul il 29 maggio 2021. La Turchia, paese che ospiterà l’evento, è infatti stato incluso dall’Inghilterra nella “lista rossa” insieme a Maldive e Nepal. Un problema non da poco che potrebbe complicare i piani delle due squadre. Non sono infatti previste delle eccezioni che permetterebbero ai calciatori di spostarsi tra i due paesi. Alla base di questa decisione presa dai vertici del governo britannico ci sarebbero dei motivi di salute. Tuttavia non è da escludere che possa essersi trattata di una mossa politica per far sì che la finale si disputi nella terra di Albione. Ciò che lo lascia pensare è proprio il ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) Pessime notizie in vista delladiLeague 2020/2021, che vedrà Manchester City e Chelsea sfidarsi ail 29 maggio 2021. La, paese che ospiterà l’evento, è infatti stato incluso dall’Inghilterra” insieme a Maldive e Nepal. Un problema non da poco che potrebbe complicare i piani delle due squadre. Non sono infatti previste delle eccezioni che permetterebbero ai calciatori di spostarsi tra i due paesi. Alla base di questa decisione presa dai vertici del governo britannico ci sarebbero dei motivi di salute. Tuttavia non è da escludere che possa essersi trattata di una mossa politica per far sì che lasi disputiterra di Albione. Ciò che lo lascia pensare è proprio il ...

Advertising

Marylena_88 : RT @sportface2016: La #Turchia finisce nella “lista rossa” dell’#Inghilterra: a rischio la finale di #ChampionsLeague a Istanbul https://t.… - sportface2016 : La #Turchia finisce nella “lista rossa” dell’#Inghilterra: a rischio la finale di #ChampionsLeague a Istanbul - ADBX85 : @oniizip10 è in caduta libera da qualche annetto, tra un paio d’anni finisce in turchia - MaShy05033953 : Finalmente finisce il circo,con 2 puntate di anticipo.... Perché la coppia di avvocati non piace a nessuno,né in Turchia né fuori #ZeyBar - Maffolo2 : @Cardocan1 @FBiasin Esordisce nell'Inter prendendo 2 gol dalla Samp a San Siro...si rifà il mercoledì prendendo un… -