La torta con più mele che pasta | morbidissima e con solo 140 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 7 maggio 2021) Lacon piùche, buonissima. La ricetta di oggi è di unadove lesono più consistenti della. Si tratta di una preparazione non troppo impegnativa né complicata; anzi, è proprio alla portata anche del cuoco più inesperto. Laè ideale per una prima colazione con tanto sprint, ma va benissimo anche per merenda o per uno stuzzicante dopo cena. Qui di seguito la ricetta. Gli ingredienti Per otto persone servono: 800 grammi di; 100 millilitri di latte; 80 grammi di farina; 30 grammi di burro chiarificato; 25 grammi di stevia oppure 50 grammi di normale zucchero semolato; 10 grammi di vaniglia; 10 grammi di lievito per dolci; due uova; il succo di mezzo limone. La preparazione La prima cosa è rompere le uova in ...