La tecnoagricoltura | nuova frontiera del cibo

(Di venerdì 7 maggio 2021) La Fao stima che nel 2050 si dovrà produrre il 70% di alimenti in più per sfamare 10 miliardi di persone. Una svolta che diventa possibile con l'impiego di una tecnologia «sostenibile» nelle coltivazioni. C'è la Blue tentacles, che in tempo reale visualizza i dati dal campo e tramite algoritmi migliora il fabbisogno d'acqua della coltivazione. Mentre la start-up Elaisian mette le nuove tecnologie a disposizione delle aziende del settore olivicolo e vitivinicolo, scoprendo con una settimana di anticipo la presenza di malattie in uliveti e vigneti. E ancora: un'altra azienda italiana, Agrorobotica, ha realizzato una «trappola» digitale SpyFly per il monitoraggio degli insetti nocivi. Attira e cattura gli insetti con richiami sessuali a feromoni e li riconosce ancora una volta attraverso algoritmi, inviando messaggi di allerta in tempo reale all'agricoltore. È su questo e molto altro ...