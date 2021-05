La superiorità della sinistra? Ecco la verità (Di venerdì 7 maggio 2021) Il giornalista Scanzi accusa la destra di non avere intellettuali "da 300 anni". Falso. E poi scusate: a sinistra chi dovremmo invidiare? Leggi su ilgiornale (Di venerdì 7 maggio 2021) Il giornalista Scanzi accusa la destra di non avere intellettuali "da 300 anni". Falso. E poi scusate: achi dovremmo invidiare?

Advertising

MenassiStefano : RT @nonexpedit: Vogliono l'aumento di stipendio, ma il fornaio deve dargli il pane gratis. E questa è la superiorità morale e culturale del… - sighmarty00 : RT @soitsarya: Eccolo Tancredi che ci guarda dall'alto della sua superiorità - OMEOPATIASIMOH : «Sindrome di superiorità illusoria: quando l'ignoranza si traveste da conoscenza». E’ la condizione che nella tradi… - rohansheaven : 'per la mia età dimostro molta maturità' e poi si comportano esattamente come le persone della loro età, non dovete… - lorenzo_zubomon : @GassmanGassmann Mi rattristo nuovamente difronte a questi atti di superiorità della specie umana nei confronti di… -

Ultime Notizie dalla rete : superiorità della La superiorità della sinistra? Ecco la verità Il problema non è il presunto "senso di inferiorità" della destra, ma la boriosa superiorità che si auto - attribuisce la sinistra . Sì, perché se Murgia e Serra trovano maggior considerazione nei ...

Futuro Inter, Steven Zhang spaventa Conte e i tifosi Senza dimenticare le stelle della difesa, da Stefan De Vrij , che ha mercato in Inghilterra, fino a ... ma nella quale Conte è intenzionato a schierare la miglior formazione per ribadire la superiorità ...

La superiorità della sinistra? Ecco la verità ilGiornale.it Il problema non è il presunto "senso di inferiorità"destra, ma la boriosache si auto - attribuisce la sinistra . Sì, perché se Murgia e Serra trovano maggior considerazione nei ...Senza dimenticare le stelledifesa, da Stefan De Vrij , che ha mercato in Inghilterra, fino a ... ma nella quale Conte è intenzionato a schierare la miglior formazione per ribadire la...