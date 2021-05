La scuola secondaria di Roccadaspide vince il premio Giotto (Di venerdì 7 maggio 2021) Proclamati i vincitori di “Cento di questi anni”, la special edition di premio Giotto La Matita delle Idee e premio LYRA, i concorsi che F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini porta nelle scuole italiane ormai da diversi anni. Nati per supportare e dar voce alla creatività, hanno vissuto al fianco degli studenti questo periodo storico unico, tra rallentamenti e didattica a distanza, fino a sottolineare con ancora più forza la voglia dei ragazzi di fare, di impugnare una matita, di accendere e condividere la creatività. La stessa passione che coinvolge Fila e che l’ha spinta a prorogare l’edizione lanciata nel 2019, una decisione fortemente voluta per continuare a restare accanto a chi la scuola la vive e la anima. E la Campania emerge in modo importante, con ben 4 scuole selezionate tra i vincitori nazionali. “The ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 7 maggio 2021) Proclamati i vincitori di “Cento di questi anni”, la special edition diLa Matita delle Idee eLYRA, i concorsi che F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini porta nelle scuole italiane ormai da diversi anni. Nati per supportare e dar voce alla creatività, hanno vissuto al fianco degli studenti questo periodo storico unico, tra rallentamenti e didattica a distanza, fino a sottolineare con ancora più forza la voglia dei ragazzi di fare, di impugnare una matita, di accendere e condividere la creatività. La stessa passione che coinvolge Fila e che l’ha spinta a prorogare l’edizione lanciata nel 2019, una decisione fortemente voluta per continuare a restare accanto a chi lala vive e la anima. E la Campania emerge in modo importante, con ben 4 scuole selezionate tra i vincitori nazionali. “The ...

Advertising

marco_cassisa : @f_ronchetti @FabioGhironi Non è certo la ricerca, ma secondo me anche la scuola primaria e secondaria, a forza di… - PubliTec_Srl : @OmronEurope e l’istituto di istruzione superiore “Zaccagna-Galilei” di Carrara hanno organizzato un #convegno onli… - PicenoTime : Ascoli Piceno, prorogato termine presentazione domande borse di studio scuola secondaria di 2° grado - Pierlui26316890 : Guamodì Scuola: CINEFORUM PER SECONDARIA DI I e II GRADO E DOCENTI (Tematiche educative) - infoitinterno : Concorso straordinario secondaria, ci saranno altre prove suppletive - Notizie Scuola -