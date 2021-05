La scuola di Riccione che vieta l’utilizzo di scarpe col tacco (non solo agli studenti) (Di venerdì 7 maggio 2021) Non per un dress-code formale, ma una decisione per evitare infortuni all’interno della struttura scolastica. Queste le motivazioni ufficiali che hanno spinto Nicola Tontini, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Zavalloni di Riccione, ha optare per il divieto di indossare tacchi a scuola. Una decisione che non riguarda solamente gli studenti, ma anche insegnanti, personale scolastico e genitori. Anzi, il riferimento principale sono proprio le madri che accompagno i propri figli a scuola e li vanno a riprendere alla fine della giornata. Divieto di tacchi a scuola, la decisione di un Istituto di Riccione “È un’indicazione che diamo ai genitori, personale e fornitori, in quanto succedono infortuni di vario tipo. Per questo la scuola dà delle regole da rispettare ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Non per un dress-code formale, ma una decisione per evitare infortuni all’interno della struttura scolastica. Queste le motivazioni ufficiali che hanno spinto Nicola Tontini, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Zavalloni di, ha optare per il divieto di indossare tacchi a. Una decisione che non riguarda solamente gli, ma anche insegnanti, personale scolastico e genitori. Anzi, il riferimento principale sono proprio le madri che accompagno i propri figli ae li vanno a riprendere alla fine della giornata. Divieto di tacchi a, la decisione di un Istituto di“È un’indicazione che diamo ai genitori, personale e fornitori, in quanto succedono infortuni di vario tipo. Per questo ladà delle regole da rispettare ...

