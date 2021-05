La Roma batte il Manchester United ma esce dall’Europa League (Di venerdì 7 maggio 2021) La Roma batte 3-2 il Manchester United, ma venendo comunque eliminata dall’Europa League, con i Red Devils dunque in finale con il Villarreal. I giallorossi infatti pagano la brutta sconfitta 6-2 dell’andata ad Old Trafford, buttando di fatto la qualificazione per un disastroso secondo tempo. La Roma batte il Manchester United 3-2 all’Olimpico Gli uomini L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Manchester United – Roma, Europa League Probabili formazioni Roma-Manchester United, Europa ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 7 maggio 2021) La3-2 il, ma venendo comunque eliminata, con i Red Devils dunque in finale con il Villarreal. I giallorossi infatti pagano la brutta sconfitta 6-2 dell’andata ad Old Trafford, buttando di fatto la qualificazione per un disastroso secondo tempo. Lail3-2 all’Olimpico Gli uomini L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni, EuropaProbabili formazioni, Europa ...

