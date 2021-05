La reunion di Friends raccontata da Courteney Cox, a 17 anni esatti dal finale della serie (video) (Di venerdì 7 maggio 2021) La reunion di Friends girata ai primi di aprile per HBO Max è attualmente in post-produzione: non c’è ancora una data d’uscita, ma Courteney Cox è sicura che ci piacerà. Perché, semplicemente, ci sono loro, il cast al completo che si ritrova 17 anni dopo la fine della serie. Il 6 maggio 2004, dopo dieci stagioni, la sit-com che ha definito uno stile in tv si concludeva tra le lacrime dei suoi protagonisti. Nello stesso giorno, 17 anni dopo, l’interprete di Monica Geller ha raccontato a Ellen Degeneres cosa dovremmo aspettarci da questo show-tributo che vedrà Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Matthew Perry e la stessa Cox negli studi originali di Friends, col set della serie ricostruito per ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Ladigirata ai primi di aprile per HBO Max è attualmente in post-produzione: non c’è ancora una data d’uscita, maCox è sicura che ci piacerà. Perché, semplicemente, ci sono loro, il cast al completo che si ritrova 17dopo la fine. Il 6 maggio 2004, dopo dieci stagioni, la sit-com che ha definito uno stile in tv si concludeva tra le lacrime dei suoi protagonisti. Nello stesso giorno, 17dopo, l’interprete di Monica Geller ha raccontato a Ellen Degeneres cosa dovremmo aspettarci da questo show-tributo che vedrà Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Matthew Perry e la stessa Cox negli studi originali di, col setricostruito per ...

