La regina Elisabetta lancia il suo nuovo brand di birre in omaggio a Filippo

(Di venerdì 7 maggio 2021) Sua Maestà laha annunciato il lancio di una linea dicon materie prime provenienti dalla tenuta di Sandringham. Ha da poco spento le sue 95 candeline, ma lanon si ferma mai. Notizia degli ultimi giorni è che la sovrana inglese avrebbe deciso di dare vita ad una linea dipersonale in onore del principeda poco scomparso. La produzione avverrà con la collaborazione di uno storico birrificio del Norfolk, la contea in cui si trova la tenuta estiva reale di Sandringham. È proprio dai giardini della tenuta che proverranno gli ingredienti per le nuove bevande e qui saranno vendute in esclusiva. Le nuove“reali” dellaTornata ai suoi ...

Vedi anche All'asta la Nintendo WII d'oro creata per la Regina Elisabetta II 3 giorni fa La scacchiera è invece disponibile separatamente ad un costo decisamente più ragionevole, anche considerato il ...La regina Elisabetta lancia il suo nuovo brand di birre in vendita nella tenuta di Sandringham. Saranno un omaggio al marito Filippo.La scrittrice britannica del Telegraph Hilary Mantel ha pronosticato un futuro non molto roseo per la Famiglia Reale inglese: "La monarchia non sopravvivrà al regno del Principe William. La monarchia ...