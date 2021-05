La Raggi piazza Frongia con la ministra Dadone. In arrivo l'ennesimo assessore a Roma (Di venerdì 7 maggio 2021) Raggiani al governo. Daniele Frongia lavorerà con la ministra grillina Fabiana Dadone. L’ormai ex assessore allo sport e fedelissimo della sindaca sarà vicecapo di gabinetto del ministero delle Politiche giovanili. Dovrà intercettare i fondi del Recovery per enti locali e servizio civile. L’addio di Frongia, storico M5s della Capitale, si può leggere come una fuga? Pare di no: rimarrà in Comune in qualità di commissario straordinario per gli Europei di calcio. E il suo posto in giunta, d’accordo con la sindaca, sarà preso da un collaboratore dell’assessorato. Leggi su ilfoglio (Di venerdì 7 maggio 2021)ani al governo. Danielelavorerà con lagrillina Fabiana. L’ormai exallo sport e fedelissimo della sindaca sarà vicecapo di gabinetto del ministero delle Politiche giovanili. Dovrà intercettare i fondi del Recovery per enti locali e servizio civile. L’addio di, storico M5s della Capitale, si può leggere come una fuga? Pare di no: rimarrà in Comune in qualità di commissario straordinario per gli Europei di calcio. E il suo posto in giunta, d’accordo con la sindaca, sarà preso da un collaboratore dell’assessorato.

Gaetano39432103 : @angy_angy67 È stata la Raggi in un blitz a mezzanotte, col candelabro, in piazza ???? - FNCatania : RT @GBonConti: - FN_Treviso : RT @GBonConti: - franko_mah : Volevo aggiungere: la Raggi ha già pensato a come chiudere Piazza del Popolo per i festeggiamenti serali? ?? - JNightafter : @Antetempo @perchetendenza @rep_roma Sarà mica che La Raggi c'ha un po' la mania di asfaltare ovunque meno che dove… -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi piazza Figlio Gabriella Ferri annuncia: "L'11 maggio a Roma piazza intitolata a mia madre" Alla cerimonia ufficiale sarà presente la sindaca Raggi L'11 maggio prossimo a Roma una piazza sarà intitolata all'artista romana, Gabriella Ferri . Ad annunciarlo a Radio Puff il figlio Seva Borzak ...

Rinascente piazza Fiume, avviato il restyling "L'impegno di Rinascente in città si consolida con il progetto di riammodernamento dello store di piazza Fiume, che attualmente dà lavoro a 235 persone" , dichiara la sindaca Virginia Raggi. "Lo ...

Piazza Sempione, sulla pedonalizzazione Raggi tace. De Vito scrive agli assessori RomaToday La Raggi piazza Frongia con la ministra Dadone. In arrivo l'ennesimo assessore a Roma Viterbese, 1982. Al Foglio da settembre 2020 come caposervizio. Otto anni al Messaggero, prima ancora Parma, Firenze e Viterbo, dove iniziò a 19 anni con un pezzo sul pattinaggio artistico. Ama i ...

Covid Roma, bollettino: contagi a quota 500. Allo Spallanzani 157 ricoverati Sono a quota 500 i contagi nella città di Roma mentre nel Lazio oggi sono stati rilevati 1.007 nuovi casi su oltre 37mila test. Sono 157 i pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2 ricove ...

Alla cerimonia ufficiale sarà presente la sindacaL'11 maggio prossimo a Roma unasarà intitolata all'artista romana, Gabriella Ferri . Ad annunciarlo a Radio Puff il figlio Seva Borzak ..."L'impegno di Rinascente in città si consolida con il progetto di riammodernamento dello store diFiume, che attualmente dà lavoro a 235 persone" , dichiara la sindaca Virginia. "Lo ...Viterbese, 1982. Al Foglio da settembre 2020 come caposervizio. Otto anni al Messaggero, prima ancora Parma, Firenze e Viterbo, dove iniziò a 19 anni con un pezzo sul pattinaggio artistico. Ama i ...Sono a quota 500 i contagi nella città di Roma mentre nel Lazio oggi sono stati rilevati 1.007 nuovi casi su oltre 37mila test. Sono 157 i pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2 ricove ...