La pubblica amministrazione digitale accelera gli investimenti delle imprese (Di venerdì 7 maggio 2021) La digitalizzazione della pubblica amministrazione non solo facilita le Piccole e Medie imprese d'Italia ma ha un diretto effetto sui loro investimenti tecnologici. Lo rileva l'osservatorio Market Watch PMI con una survey realizzata dall'Ufficio Studi di Banca Ifis in collaborazione con Format Research, condotta tra marzo e aprile su un campione rappresentativo di 552 imprese italiane. Senza forti differenze tra piccoli Comuni e grandi centri, un'impresa su due (il 51%) riconosce oggi la digitalizzazione della pubblica amministrazione come un fattore facilitante nella relazione, mentre un 42% pensa che l'evoluzione tecnologica sarà un vantaggio nel prossimo futuro. In generale, pesa per il 43% la quota parte delle attività già digitalizzate che le ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) La digitalizzazione dellanon solo facilita le Piccole e Medied'Italia ma ha un diretto effetto sui lorotecnologici. Lo rileva l'osservatorio Market Watch PMI con una survey realizzata dall'Ufficio Studi di Banca Ifis in collaborazione con Format Research, condotta tra marzo e aprile su un campione rappresentativo di 552italiane. Senza forti differenze tra piccoli Comuni e grandi centri, un'impresa su due (il 51%) riconosce oggi la digitalizzazione dellacome un fattore facilitante nella relazione, mentre un 42% pensa che l'evoluzione tecnologica sarà un vantaggio nel prossimo futuro. In generale, pesa per il 43% la quota parteattività già digitalizzate che le ...

