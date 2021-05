La prossima rivoluzione della medicina sono i micro-aghi che si sciolgono (Di venerdì 7 maggio 2021) Potrebbe sembrare un semplice patch, o cerotto cutaneo, invece è un sistema per la somministrazione di terapie cellulari attraverso la pelle. Dotato di tanti minuscoli aghi che, una volta compiuta la loro missione, letteralmente si sciolgono: si tratta infatti di strutture ghiacciate, adatte al rilascio controllato di materiale biologico, che però anziché dover essere rimosse, si tolgono di mezzo in autonomia proprio in ragione della loro particolare composizione, che non ha precedenti nella medicina. A ideare questo prototipo, che potete osservare in azione in questo filmato, un team di ricercatori guidato dalla City University of Hong Kong, che ha appena pubblicato il progetto su Nature Biomedical Engineering. E che sostiene che questo piccolo device potrebbe dare una svolta non solo a terapie basate sulle cellule ... Leggi su wired (Di venerdì 7 maggio 2021) Potrebbe sembrare un semplice patch, o cerotto cutaneo, invece è un sistema per la somministrazione di terapie cellulari attraverso la pelle. Dotato di tanti minuscoliche, una volta compiuta la loro missione, letteralmente si: si tratta infatti di strutture ghiacciate, adatte al rilascio controllato di materiale biologico, che però anziché dover essere rimosse, si tolgono di mezzo in autonomia proprio in ragioneloro particolare composizione, che non ha precedenti nella. A ideare questo prototipo, che potete osservare in azione in questo filmato, un team di ricercatori guidato dalla City University of Hong Kong, che ha appena pubblicato il progetto su Nature Biomedical Engineering. E che sostiene che questo piccolo device potrebbe dare una svolta non solo a terapie basate sulle cellule ...

Advertising

Informazioneli5 : RT @ilmessaggeroit: Il Piano, l’economia della prossima generazione: il nuovo webinar per parlare di rivoluzione digitale e transizione eco… - DanielaLiloia : AKA7EVEN in finale ?? Facciamo la rivoluzione, votatelo settimana prossima #amicispolier - StadioSport : Coppa Italia 2021-2022, cambia il format: parteciperanno solo le 40 squadre di Serie A e B!: Rivoluzione improvvisa… - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Il Piano, l’economia della prossima generazione: il nuovo webinar per parlare di rivoluzione digitale e transizione eco… - Conftrasporto : RT @ilmessaggeroit: Il Piano, l’economia della prossima generazione: il nuovo webinar per parlare di rivoluzione digitale e transizione eco… -