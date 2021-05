La prima foto del satellite cinese che precipita fuori controllo, lo scatto dall’osservatorio italiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Quel puntino di luce nello spazio pesa 20 tonnellate e secondo gli esperti è abbastanza grande da potersi schiantare sulla Terra. Si tratta del razzo cinese Lunga Marcia 5B, fotografato per la prima volta dall’astrofisico italiano Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope, grazie a un potente telescopio situato a Ceccano, in provincia di Frosinone. La foto è l’unica immagine al momento disponibile della caduta incontrollata del razzo verso il pianeta che, lo scorso 29 aprile, aveva portato in orbita il primo modulo della stazione spaziale cinese Tianhe-1. Dopo la missione, gli esperti si aspettavano che il mezzo attuasse una manovra attiva per deorbitarsi, ma non è accaduto. Le probabilità che qualche detrito del razzo raggiungano il suolo terrestre sono aumentate e nelle ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 maggio 2021) Quel puntino di luce nello spazio pesa 20 tonnellate e secondo gli esperti è abbastanza grande da potersi schiantare sulla Terra. Si tratta del razzoLunga Marcia 5B,grafato per lavolta dall’astrofisicoGianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope, grazie a un potente telescopio situato a Ceccano, in provincia di Frosinone. Laè l’unica immagine al momento disponibile della caduta incontrollata del razzo verso il pianeta che, lo scorso 29 aprile, aveva portato in orbita il primo modulo della stazione spazialeTianhe-1. Dopo la missione, gli esperti si aspettavano che il mezzo attuasse una manovra attiva per deorbitarsi, ma non è accaduto. Le probabilità che qualche detrito del razzo raggiungano il suolo terrestre sono aumentate e nelle ...

