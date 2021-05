La polizia di Rio de Janeiro accusata per la carneficina nella favela | 25 morti nel blitz antidroga

(Di venerdì 7 maggio 2021) Accuse pesanti contro laCivile dello stato di Rio de, respinte in toto dalle forze dell'ordine stesse, per presunti abusi ed esecuzioni extragiudiziali nell'operazione che si è svolta ...

Accuse pesanti contro laCivile dello stato dide Janeiro, respinte in toto dalle forze dell'ordine stesse, per presunti abusi ed esecuzioni extragiudiziali nell'operazione che si è svolta in una favela dide ...Manifestazione di protesta, stamani ade Janeiro, contro l'operazione diche ieri ha provocato 25 morti nella favela di Jacarezinho, alla periferia nord della metropoli brasiliana. L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per ...Le forze dell'ordine negano che sia stata una vendetta. Il commissario Rodrigo Oliveira: "La Polizia Civile non agisce per emozione. È stata un'operazione che ha rispettato tutti i protocolli dopo die ...I dimostranti hanno occupato due corsie della Avenida Dom Helder Camara, nel centro cittadino, ha riferito il portale di notizie G1.