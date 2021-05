La nuova vita di Silvia Aisha Romano: via da Milano e matrimonio con rito islamico con un amico d’infanzia (Di venerdì 7 maggio 2021) È passato praticamente un anno da quando Silvia Aisha Romano è stata liberata. Un anno durante il quale la cooperante milanese, rapita in Kenya nel novembre 2018 e tenuta prigioniera per 18 mesi da un gruppo fondamentalista, è riuscita a costruirsi una nuova normalità. Come riporta La Stampa, Romano si è sposata con rito islamico con un amico di infanzia – anche lui ha deciso di convertirsi all’Islam – e ora vive in un paese alle porte del capoluogo lombardo dove insegna lingue straniere (si era laureata poco prima di partire per l’Africa) in una scuola per adulti. Il matrimonio risale al 5 ottobre scorso ed è stato celebrato a Campegine, un paesino a metà strada tra Milano e Bologna. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) È passato praticamente un anno da quandoè stata liberata. Un anno durante il quale la cooperante milanese, rapita in Kenya nel novembre 2018 e tenuta prigioniera per 18 mesi da un gruppo fondamentalista, è riuscita a costruirsi unanormalità. Come riporta La Stampa,si è sposata concon undi infanzia – anche lui ha deciso di convertirsi all’Islam – e ora vive in un paese alle porte del capoluogo lombardo dove insegna lingue straniere (si era laureata poco prima di partire per l’Africa) in una scuola per adulti. Ilrisale al 5 ottobre scorso ed è stato celebrato a Campegine, un paesino a metà strada trae Bologna. Il ...

