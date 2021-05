La nuova vita di Silvia Aisha Romano: è sposata con un ragazzo italiano convertito (Di venerdì 7 maggio 2021) Silvia Aisha Romano si gode una meritata vita normale: è sposata con un italiano convertito e insegna lingue straniere. Dopo il sequestro, la liberazione e le polemiche per la sua conversione, Silvia Aisha Romano è riuscita a costruirsi la sua vita: come riferito da La Stampa, la ragazza è sposata con un italiano, un amico di infanzia, che si è convertito. Silvia Aisha Romano è sposata: finalmente ha una vita normale e serena Dopo anni di calvario e dopo il linciaggio mediatico per la sua conversione, Silvia Aisha ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 7 maggio 2021)si gode una meritatanormale: ècon une insegna lingue straniere. Dopo il sequestro, la liberazione e le polemiche per la sua conversione,è riuscita a costruirsi la sua: come riferito da La Stampa, la ragazza ècon un, un amico di infanzia, che si è: finalmente ha unanormale e serena Dopo anni di calvario e dopo il linciaggio mediatico per la sua conversione,...

