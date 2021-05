La nuova vita di Silvia Aisha Romano ad un anno dalla sua liberazione: la fuga dalla città e il matrimonio (Di venerdì 7 maggio 2021) Silvia Aisha Romano, liberata l'anno scorso dopo diciotto mesi di prigionia in Somalia, ha deciso di tornare alla vita andando ad abitare lontano dalle polemiche, dalla città. E si è sposata andando a ... Leggi su globalist (Di venerdì 7 maggio 2021), liberata l'scorso dopo diciotto mesi di prigionia in Somalia, ha deciso di tornare allaandando ad abitare lontano dalle polemiche,. E si è sposata andando a ...

