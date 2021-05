La nuova strategia di Figliuolo. Ecco come cambia il piano vaccini (Di venerdì 7 maggio 2021) Nella giornata di ieri, 6 maggio, il dato quotidiano delle vaccinazioni è tornato a quota 500 mila. Non accadeva dallo scorso 30 aprile. Dopo infatti gli exploit di fine mese, con il dato delle vaccinazioni quotidiane che ha toccato quota 521 mila il 29 aprile e 518 mila il 30 aprile, nei primi giorni di maggio si è assistito a un calo che ha portato le somministrazioni ad assestarsi intorno alle 400 mila al giorno. Il calo più netto si è avuto il 2 maggio con 366 mila vaccinazioni, al quale è seguita una lenta crescita culminata con il dato di ieri. Quali vaccini stiamo utilizzando Ma come mai questo andamento altalenante? Un primo motivo sembrerebbe essere l'approccio 'Pfizer-dipendente' della campagna vaccinale. Di media, infatti, a livello nazionale è stato utilizzato circa il 90 per cento delle dosi di Pfizer ed il 79 per cento di Moderna, ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 7 maggio 2021) Nella giornata di ieri, 6 maggio, il dato quotidiano delle vaccinazioni è tornato a quota 500 mila. Non accadeva dallo scorso 30 aprile. Dopo infatti gli exploit di fine mese, con il dato delle vaccinazioni quotidiane che ha toccato quota 521 mila il 29 aprile e 518 mila il 30 aprile, nei primi giorni di maggio si è assistito a un calo che ha portato le somministrazioni ad assestarsi intorno alle 400 mila al giorno. Il calo più netto si è avuto il 2 maggio con 366 mila vaccinazioni, al quale è seguita una lenta crescita culminata con il dato di ieri. Qualistiamo utilizzando Mamai questo andamento altalenante? Un primo motivo sembrerebbe essere l'approccio 'Pfizer-dipendente' della campagna vaccinale. Di media, infatti, a livello nazionale è stato utilizzato circa il 90 per cento delle dosi di Pfizer ed il 79 per cento di Moderna, ...

Advertising

Internazionale : La strategia segreta contro le ong. Un’inchiesta di The Intercept fa luce sul ruolo dei magistrati italiani nella l… - napolipiucom : NAPOLI, GATTUSO VARA UNA NUOVA STRATEGIA PER RAGGIUNGERE LA CHAMPIONS: TERAPIA D’URTO PER I CALCIATORI - EuropeDirectTO : Come possiamo migliorare la risposta ???? alla crisi sanitaria?Quali lezioni dal #COVID19? ??Ascolta il primo episodio… - FBussoletti : #Siria, la nuova strategia dell’#Iran: dai reclutamenti alle medicine, passando per gli immobili. Le #milizie pro-T… - _autoblog : Renault “Nouvelle Vague”, nuova strategia corporate del Gruppo -